Béziers : bientôt un prélèvement ADN des chiens pour lutter contre les déjections sauvages

C'est une nouveauté dont il est fier et dont il est certain qu'elle portera ses fruits à court terme. Ce lundi 17 juillet, le maire de Béziers, Robert Ménard, confirme à TF1info qu'il mettra en place dans sa ville dès la rentrée un passeport génétique pour les chiens appartenant à des Biterrois, et qui font leur besoin dans sa ville.

La nouvelle révélée par France bleu dimanche peut interroger certains. Pourtant, selon l'édile, le procédé de ce fichage ADN est "assez simple". "Ce système existe déjà dans des villes, notamment d'Espagne, d'Italie, ou de Grande-Bretagne et les résultats sont là", assure l'élu, joint par notre rédaction ce lundi. Avant de nous en expliquer le modus operandi : "Si vous avez un chien, vous serez dans l'obligation d'avoir ce passeport génétique délivré par le vétérinaire. Ce spécialiste aura prélevé la bave de votre animal pour relever son ADN et le noter sur le document. Ensuite, quand nous trouvons une crotte qui n'a pas été ramassée, nous ferons un examen de la matière fécale afin de déterminer à quel animal elle appartient et de sanctionner le propriétaire de ce chien."