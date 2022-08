Biarritz : un adolescent sauve une famille de la noyade

Il les ramène au rocher à la force de ses jambes. "C’était dur parce qu’il y avait quand même un certain poids sur ma planche et plus le courant et les quelques vagues qu’il y avait, c’était un peu compliqué", affirme-t-il. Cinq minutes après, les secours arrivent et prennent le relais. La famille est hors de danger. Julien a appris ces bons réflexes quelques jours plus tôt. Il suit un stage de sauveteur proposé au poste de secours.