Conseils de psy : comment annoncer l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur à son enfant ?

Avoir un enfant change radicalement la vie. Mais deux, c'est une autre paire de manche ! Un nouveau bouleversement, plus intense, consolidant chez les parents le sentiment de responsabilité. Sans oublier la longue liste de toutes les jolies choses qui les attendent à l’avenir : deux fois moins de temps pour soi, deux fois plus de cadeaux à Noël, deux fois plus de bains et de brossages de dents le soir. Et, quand même, n’oublions jamais l’essentiel, deux fois plus d’amour à donner et à recevoir.

Ainsi, pendant cette seconde grossesse, des appréhensions vous guettent. Au-delà du simple fait de renouer avec les joies/affres de la grossesse (qui ne se déroule pas nécessairement comme la première), de nouvelles questions taraudent légitimement votre petite famille sur le point de s'agrandir et la première, la plus simple, la plus évidente, concerne votre premier enfant qui, soudain, va devenir l’aîné et qui, re-soudain, va devoir partager ses jouets, sa chambre et, pire, ses parents avec un nouveau-né réclamant plus d’attention.