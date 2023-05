Une loi à l'étude pour faciliter la restitution des biens volés par les nazis : de quoi parle-t-on ?

Entre juillet 1940 et août 1944, sous l'impulsion de Berlin, l'extorsion systématique du patrimoine des Juifs est organisée en France par l’occupant allemand et le gouvernement de Vichy. Concrètement, deux méthodes sont utilisées par les autorités. Tout d'abord, de multiples vols et pillages sont organisés dès les premiers jours suivant la capitulation. Les œuvres d'art et les objets culturels sont particulièrement ciblés par ces actes. Ils sont revendus, collectionnés par les hauts dignitaires, ou destinés au mégaprojet de "Führermuseum" à Linz. Des milliers d'appartements juifs subissent également ces destitutions de force.

De manière plus insidieuse, les collaborateurs mettent en œuvre une politique d'"aryanisation" visant à exclure, sous le couvert d'un cadre légal, les Juifs de tous les secteurs de l'économie. C'est dans cette optique qu'est adoptée la loi du 22 juillet 1941, qui prévoit le "placement sous administration provisoire de tous les biens appartenant aux personnes considérées comme juives, à l’exception de leur résidence principale, et leur mise en vente au profit de l’État", rappelle le ministère de la Culture. Outre les ventes forcées, de multiples saisines administratives sont effectuées.