Bientôt un certificat d'immatriculation pour les vélos et trottinettes électriques ?

Les vélos et trottinettes électriques bientôt plus facilement contrôlés ? C'est en tout cas ce que propose un sénateur de la majorité présidentielle. Xavier Iacovelli, membre groupe RDPI à majorité Renaissance au sein de la chambre haute, a annoncé ce mardi avoir déposé une proposition de loi pour rendre obligatoire l'immatriculation des vélos et trottinettes électriques.

"Ces nouveaux modes de transports ont profondément modifié la circulation au cœur de nos espaces publics, entraînant de nombreux abus, des incivilités et des comportements dangereux", a souligné l'élu des Hauts-de-Seine, pour qui la réglementation doit "impérativement évoluer". Il propose la création d'un certificat d'immatriculation des trottinettes et vélos électriques et plus largement des "engins de déplacement personnel motorisés".