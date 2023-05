Paris 2024 : la moitié des billets sont-ils vraiment "vendus à moins de 50 euros" ?

Comme le montre la grille tarifaire des Jeux olympiques, la fourchette de prix est effectivement très large. Sur les compétitions sportives, elle débute à 24 euros pour atteindre 980 euros pour les rencontres les plus demandées. Quant aux cérémonies d'ouverture et de clôture, les prix ont atteint quelques milliers d'euros, dont 2700 euros dans la catégorie A pour la soirée qui lancera l'événement.

Mais ces tarifs très élevés sont effectivement loin d'être représentatifs de l'ensemble de la billetterie. Ainsi, seulement 10% des billets vendus à l'issue des deux phases de vente dépassaient les 200 euros, d'après les chiffres du Comité d'organisation des Jeux olympiques (CIO) communiqués aux médias. Et quid des tarifs les plus accessibles ? Sur l'ensemble des 5,2 millions de billets vendus au grand public, ceux à 50 euros et moins représentaient "40% des billets vendus", selon les organisateurs. C'est donc moins que l'engagement de Tony Estanguet, qui promettait la moitié des billets à moins de 50 euros. Et moins que la médiane donnée par la ministre ce dimanche. En réalité, le tarif majoritaire n'était pas situé sous la barre des 50 euros, mais plutôt située entre 50 et 200 euros. 50% des tickets d'entrée étaient compris dans cette fourchette prix.