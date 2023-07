Assistance au suicide : l'Académie de médecine y est favorable mais sous conditions

Un avis essentiel à l'heure où le gouvernement se prépare à dévoiler un projet de loi sur la fin de vie. Prévu "d'ici la fin de l'été", le texte qui doit venir créer le cadre d'une "aide active à mourir" est d'ores et déjà scruté de près, à la fois par ses défenseurs et par ses opposants. Certains soignants ont par exemple déjà fait part de leurs critiques, martelant que "donner la mort n'est pas un soin". Un contexte potentiellement tendu, dans lequel l'Académie de médecine vient proposer une feuille de route. Et se dit en faveur d'une "ouverture de droits nouveaux pour aider à mourir le moins mal possible, en acceptant à titre exceptionnel l'assistance au suicide, sous conditions impératives".