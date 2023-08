Week-end du 15 août : plus de 1 100 km de bouchons à midi

Situation "exceptionnelle". Selon le centre national d'information routière, l'ensemble du réseau routier français totalise au moins 1.124 kilomètres de bouchons, à midi, samedi 12 août. Bison-Futé avait classé cette journée en "rouge" dans le sens des départs et orange dans le sens des arrivées, sauf pour le cas nord-est de la France. Le pic de ralentissement a été atteint à 11h45, avec 1.183 kilomètres, selon Bison-Futé.

Dans le détail, l'A9 est l'axe le plus embouteillé ce samedi à la mi-journée avec, au moins, 161 kilomètres de bouchons. Derrière, l'A7 est chargée avec plus de 150 km de ralentissements. Globalement, les autoroutes du quart sud-est de la France sont les plus impactées par les ralentissements. L'axe Paris-Bordeaux est aussi très chargé avec plus d'une centaine de kilomètres de bouchons sur l'A10, ce samedi midi.