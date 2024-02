Bison futé : journée rouge en Île-de-France, des dizaines de kilomètres de bouchons en vallée du Rhône

CIRCULATION - Pour le début officiel des congés scolaires, la circulation sur les routes est difficile ce week-end. Samedi 6 juillet est classée orange par Bison futé au niveau national, rouge en Ile-de-France dans le sens des départs. Les premiers ralentissements sont survenus dès samedi matin sur l'autoroute A7.

Il faudra, comme chaque année, vous armer de patience, ce week-end. Pour cette première salve de départ en vacances, Bison Futé alerte sur la circulation en France. La journée de vendredi 5 juillet s'annonce comme très difficile sur les routes d'île-de-France et samedi, c'est tout le territoire national qui sera placé en journée orange.

En Île-de-France, le trafic fut dense dès la fin de matinée en direction des péages, notamment sur l'A6 et l'A10. Il devrait le rester jusque tard dans la soirée, selon l'organisme de prévision de la circulation.

Des dizaines de kilomètres de bouchons en vallée du Rhône

Vers 11h, il fallait 2h40 par exemple pour se déplacer entre Lyon et Orange (Vaucluse) sur l'autoroute A7 - traditionnellement la plus bouchée durant l'été - contre 1H35 à l'ordinaire. En direction du sud, plusieurs dizaines de kilomètres de ralentissement étaient signalés par le service d'information routière dans la vallée du Rhône. Il faut actuellement 3H15 pour effectuer les 270 km qui séparent le péage de Vienne (Isère) au sud de Lyon et celui de Lançon-de-Provence (Bouches-du-Rhône).

Bison Futé a conseillé notamment aux vacanciers de sortir de l'A7 entre Vienne et Valence pour emprunter un itinéraire Bis qui longe l'autoroute et permet de la reprendre plus bas, moyennant un détour de seulement 10 km. Sur l'A10 dans l'ouest, le temps de trajet entre Paris et Bordeaux est actuellement rallongé d'environ une heure et demie, selon l'opérateur Vinci Autoroutes. La circulation est dense aussi sur l'A9 en direction de l'Espagne et sur l'A61 en direction de la Méditerranée, selon la même source, un accident entre les deux sorties de Carcassonne ayant provoqué un bouchon dans ce sens de circulation. Sur les routes de l'agglomération parisienne, où la journée est classée rouge, plus de 560 policiers ont été mobilisés pour y effectuer des contrôles durant ce premier week-end de départs.

Si vous avez le choix en revanche préférez un départ dimanche. La journée sera classée verte au niveau national mais orange en régions Bourgogne, Grand Est et Auvergne-Rhône-Alpes. Il est recommandé de partir des grandes métropoles, en particulier Paris et Bordeaux avant 9h.