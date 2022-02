Départs en vacances : changer de file permet-il vraiment de gagner du temps dans les bouchons ?

Arriver à destination le plus vite possible. Sur l'autoroute, la tentation de gagner du temps est grande. Surtout "quand on est dans les bouchons", souligne Cécile, au volant de sa voiture, dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Dans ce cas-là, "on est persuadé que la file d'à-côté roule plus vite et naturellement quand on y va, c'est l'inverse", ajoute la mère de famille.

Une étude démontre toutefois que cette sensation n'est qu'une impression. En réalité, aucune des trois files n'avance plus vite. L'explication est mathématique : lorsque trois voitures nous dépassent sur la droite, cela peut prendre une minute avec des véhicules espacés de 50 mètres. Mais lorsque c'est nous qui les dépassons à la même vitesse, cela prend moins de temps, car les voitures à l'arrêt sont plus rapprochées. Ainsi, sur un trajet, on passe plus de temps à se faire doubler qu'à doubler les autres.