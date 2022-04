Bison Futé : vendredi rouge sur les routes avant le week-end de Pâques

Pour ceux qui se dirigent vers le sud au départ de Paris, Bison Futé prévoit de longs embouteillages dès 11 heures du matin sur l'A6 au niveau de Fleury-Mérogis et ce jusque tard dans la soirée. Et au niveau de l'agglomération lyonnaise entre 12 et 15 heures. L’accès à l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc sera complètement saturé tôt dans la matinée, avant 7h, puis entre 18 et 20h.