Blanchiment dentaire : des produits chers, inefficaces et dangereux, selon une étude

De plus, ces prises de risques sont bien souvent inutiles, selon l'enquête, qui n'est pas convaincue des résultats obtenus. "Au-delà des risques médicaux inhérents à un blanchiment sans le conseil d’un dentiste, le résultat est de toute façon décevant. En effet, les produits blanchissants ne modifient en rien la couleur des couronnes, des composites, etc. On risque donc d’obtenir, par exemple, deux incisives bien blanches à côté d’une couronne sur canine qui restera beige", notent les deux autrices de l'étude.

Le docteur Bonnet ajoute que "les dents se situent toutes naturellement dans des nuances de jaunes", et qu'il "effectue un éclaircissement et non un blanchiment" en fonction de la qualité des dents et de l'âge du patient.