Blattes, punaises, puces... des nuisibles qui ne sont pas les bienvenus

Elles ont beau être minuscules, elles représentent un véritable fléau. Ces parasites se nourrissent du sang de mammifères et surtout ceux de nos animaux de compagnie. Mais l'homme n'est pas à l'abri parce que lorsque les ressources manquent, elles s'attaquent à nous. Difficiles à détecter, elles s'éparpillent dans toute la maison, se réfugient dans les recoins humides et obscurs. Comme le moustique, seule la femelle pique. Elle le fait pour se nourrir et pondre ses œufs. Cette piqûre est assez urticante et elle peut être porteuse de maladie. Pour prévenir une infestation, on n'hésite pas à traiter les animaux et on lave fréquemment les couchages. On passe l'aspirateur régulièrement et on jette les sacs à l'extérieur de la maison.