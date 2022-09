De gauche, d'extrême droite ou apolitiques, patrons, employés ou complotistes : la galaxie hétéroclite des gilets jaunes

Parmi ces initiateurs du blocage, on compte Eric Drouet et Bruno Lefevre, deux chauffeurs routiers de Seine-et-Marne. C'est eux, entre autres, qui organisent l'événement Facebook "Blocage National Contre La Hausse Du Carburant", réunissant désormais plus de 200.000 personnes "intéressées" sur Facebook et environ 50.000 "participants".

"On parlait un soir au téléphone, et on se disait qu'on en avait marre de payer des taxes et des taxes et de voir le prix du carburant qui augmente", raconte Bruno Lefevre à Libération, qui précise que les deux routiers ont créé l'événement le lendemain, le 10 octobre. "On n'habite pas en ville, et on ne peut pas se permettre de prendre des transports en commun qui sont presque inexistants. La première boulangerie à côté de chez moi est à 5 km, je suis obligé de prendre la route", ajoute -t-il, lui dont l'éventuel engagement politique n'apparaît en tout cas pas publiquement.

"On n'est rattaché à aucun mouvement politique, insiste-t-il. Je vois qu'il y en a beaucoup qui essaient de s'attribuer le mouvement comme le FN ou d'autres. On ne fait partie d'aucun groupe politique, ce n'est que les citoyens de France qui se mettent en mouvement", indique pour sa part Eric Drouet, qui affiche publiquement son opposition à Emmanuel Macron depuis plusieurs mois sans se revendiquer d'un camp politique en particulier.