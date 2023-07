Blocage de sites pornographiques : la justice reporte sa décision

"Deux millions d'enfants sont exposés chaque mois à des contenus pornographiques, et des enfants parmi les plus jeunes", a déploré le ministre du Numérique, Jean-Noël Barrot, ce vendredi sur RMC. Selon lui, "à 12 ans, la moitié des petits garçons dans notre pays sont exposés chaque mois à ces contenus", ce qui constitue "un scandale de santé publique". Il compte sur son projet de loi de régulation du numérique, en cours d'examen au Sénat, pour permettre à l'Arcom de se passer du juge. L'autorité a mis en demeure trois nouveaux sites, dont YouPorn, et lancé une procédure judiciaire à l'encontre de deux autres plateformes.