Colère des agriculteurs : des marins pêcheurs rejoignent le mouvement à Rennes

À Rennes, une manifestation des agriculteurs est prévue ce jeudi 25 janvier. Des pêcheurs devraient se joindre à la mobilisation, dans un contexte où le gouvernement craint une propagation du mouvement de protestations. Les marins s'estiment aussi lésés par les normes européennes et dénoncent des charges financières croissantes.

Des revendications communes. Ce jeudi 25 janvier, les agriculteurs de l'ouest de la France ont été appelés par le syndicat minoritaire Coordination rurale à manifester devant la préfecture de Bretagne, alors que le mouvement de colère agricole prend de l'ampleur depuis plus d'une semaine. La manifestation pourrait être importante, des marins pêcheurs souhaitant se joindre à la protestation. Ils partagent, selon eux, des problématiques similaires.

"Pêcheurs et agriculteurs, même combat"

Sur des pancartes fixées aux tracteurs et utilitaires des premiers convois qui ont traversé la ville, il était écrit "Ras-le-bol", "Pêcheurs et agriculteurs, même combat", "SOS Marins En Détresse". Deux jours plus tôt, David Le Quintrec, patron d'un fileyeur à Lorient et à l'origine du mouvement "pêcheurs en colère" en 2023, a assuré qu'ils seraient "une cinquantaine" à se joindre au mouvement des agriculteurs, revendiquant des "similitudes" entre les deux mouvements. Les marins pêcheurs s'estiment tout aussi lésés par les normes européennes et dénoncent des charges financières croissantes.

David Le Quintrec, qui a accueilli sur son bateau le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, a fustigé pêle-mêle les règles drastiques imposées par l'État et l'Europe, le prix du gazole "qui assassine les pêcheurs" ou encore le prix du poisson qui aurait chuté. Des problématiques qui justifieraient, selon les marins pêcheurs, cette convergence des deux secteurs, plutôt rare habituellement. La dernière d'envergure remonte au mouvement des "bonnes rouges", en 2013.

En plus de cette manifestation, les agriculteurs pourraient soutenir les pêcheurs à Paris, le 6 février prochain. Car en plus des difficultés communes aux agriculteurs, les marins pêcheurs subissent l'interdiction par le Conseil d'État de la pêche dans le golfe de Gascogne jusqu'au 20 février, au nom de la protection des dauphins. Les navires français et étrangers sont concernés.

Cette manifestation commune à Rennes se tient alors que le gouvernement craint que la contestation sociale se propage à d'autres secteurs. Ce mardi 23 janvier, l'UMIH, la fédération professionnelle qui rassemble les restaurateurs et les hôteliers, a notamment fait savoir qu'elle soutenait les agriculteurs. Parallèlement, les services de renseignement, dans une note consultée par le service police-justice de TF1-LCI a alerté sur "des risques de dérapages" en cas d'enlisement du mouvement. "Des actions d’envergure sont attendues dans les prochaines 48 heures", annonçait d'ores et déjà la note.