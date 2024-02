Dormir encore avec son doudou, c'est rassurant, même pour les adultes !

Un adulte sur deux a encore un doudou et dort même, parfois, en sa compagnie. Au même titre que les enfants, le doudou procure, en effet, du bien-être. Dans Bonjour ! La Matinale TF1, Benjamin Muller revient sur ce sujet, souvent tabou.

C'est un sujet tabou. Vous imaginez reconnaître que vous dormez encore à l'âge de 30, 40 ou 50 ans, avec votre doudou ? Selon une étude menée par des chercheurs du CNRS auprès de 12 000 Français l'an dernier, un adulte sur deux a encore un doudou et dort même, parfois, en sa compagnie. Réponse dans les rues de Mondonville, en Haute-Garonne. "Ah oui, j'ai 25 ans et j'ai toujours mon doudou. Je n'ai pas de honte à le dire", affirme une jeune fille, en rigolant. "Oui, quand mon fils n'est plus là, à la maison", avoue une maman. Pour d'autres, il n'y a plus de débat. "Un doudou, c'est à l'âge de 4-5 ans, après, il faut passer le cap", certifie un jeune homme. Une femme ironise, quant à elle, "oui, alors il a 43 ans et il fait 1,90 mètre par contre".

Un doudou, c'est apaisant

Pourquoi dormir encore avec un doudou ? Tout simplement pour les mêmes raisons que les enfants, explique Benjamin Muller dans Bonjour ! La Matinale TF1. Le doudou va apaiser et faire du bien. Et n'a-t-on pas besoin d'être rassuré à tout âge ? Bien sûr que si ! Pour les enfants, on appelle le doudou "l'objet transitionnel", expliquent les pédopsychiatres : une transition entre le cocon rassurant du monde des parents et le monde extérieur. Garder un objet transitionnel à 50 ans, c'est donc d'une certaine manière la même chose : assurer une transition entre le monde adulte d'aujourd'hui fait de responsabilités, d'angoisses et de problèmes, et la nostalgie de l'enfance qui n'était faite que de problèmes gérés par les parents, où le quotidien se résumait à la sieste, la purée et les dessins animés.

Pour plus de bien-être, optez pour votre doudou d'enfance

Alors, faut-il tous s'acheter un doudou ? Non, il y a une nuance : on devrait tous retrouver notre doudou d'enfance. D'après l'étude, les Français ont été invités à livrer leurs réactions en voyant un doudou au hasard pour juger si cela faisait baisser ou non leur niveau de stress et qui permet, in fine, de mieux dormir. Après, on leur a demandé de commenter leur propre doudou d'enfance. Et c'est ce doudou qui les touche en plein cœur. Ils parlent de l'émotion qu'ils ressentent, de l'odeur, des sensations et des souvenirs que ce doudou rappelle. Faites le test ce soir et vous verrez si vous avez bien dormi !