Bonjour ! La Matinale TF1 - Les ultra-riches, toujours plus riches !

Selon Louis de Funès, "Les riches, c'est fait pour être très riches, et les pauvres, très pauvres". Si on se penche sur un rapport qui vient d'être publié par l'ONG Oxfam, les "ultra-riches" vont doubler leurs fortunes entre 2020 et 2023. Qui sont-ils ?

Les cinq plus grandes fortunes sur la planète ont vu leur patrimoine doubler depuis 2020, a dénoncé l'ONG Oxfam avant la réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos, appelant les États à moins subir l'influence des ultra-riches sur la politique fiscale. La fortune des cinq hommes les plus riches au monde est passée entre 2020 et 2023 de 405 milliards de dollars à 869 milliards de dollars, et celle des milliardaires a augmenté de 3.300 milliards de dollars, déplore l'ONG dans un rapport, citant notamment le fondateur d'Amazon Jeff Bezos parmi les hommes les plus riches de la planète.

