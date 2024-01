Peut-on couper ou ramasser du bois en forêt pour se chauffer ? Bonjour ! La Matinale TF1 vous répond

Le prix de l’électricité augmente et on cherche tous à faire des économies. Les propriétaires de cheminée peuvent se demander s’il est possible de ramasser du bois dans la forêt pour se chauffer. Jean-Marie Bagayoko nous répond dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Vous avez la chance de posséder une cheminée à la maison. Plutôt que d’acheter du bois de chauffage dans le commerce, est-il possible de le ramasser dans la forêt la plus proche pour chauffer son logement ? Et, au passage, faire quelques économies. C’est la question que se pose, un téléspectateur de Bonjour ! La Matinale TF1, propriétaire d’une maison en bordure de forêt.

Ramasser du bois en forêt : une interdiction stricte…

Comme le rappelle Jean-Marie Bagayoko, ramasser et couper du bois est une pratique très réglementée. Ainsi, le Code forestier interdit le ramassage, même de bois mort, que ce soit pour se chauffer ou pour un autre usage, sans autorisation. En cas d’infraction à la règle, l’article R163-1 du Code forestier dispose que le contrevenant s’expose à une contravention de 5ᵉ classe et à une amende d’un montant de 1 500 euros. Il est possible également de confisquer les outils ayant servi à couper ou à ramasser du bois.

Il est tout aussi interdit de ramasser ou couper du bois dans une forêt privée. Cette action est d’ailleurs considérée comme du vol, car le bois appartient évidemment au propriétaire du terrain.

... et une exception à la règle

En droit français, qui dit règle dit exception. Et en matière de ramassage de bois, l’exception s’appelle "l’affouage". Selon l’Office National des Forêts, il s’agit d’une pratique qui remonte au Moyen Âge. Le seigneur du domaine accordait alors aux habitants le droit de ramasser du bois.

Cette pratique existe donc toujours. Exit le seigneur, aujourd’hui c’est la mairie qui réserve une partie du bois de la forêt et qui le destine à un usage domestique. Elle permet à quelques habitants pendant une courte période de pouvoir profiter du bois de la forêt.

L’affouage est pratiqué par toutes les communes forestières, notamment dans le quart Nord-Est de la France, mais ne concerne que les forêts communales et non les forêts domaniales. Pour savoir si vous avez la possibilité de couper ou ramasser du bois, il est conseillé de prendre contact avec la mairie de sa commune. "Elle seule peut vous autoriser ou non à participer aux activités d’affouage", rappelle Jean-Marie Bagayoko.