Bonjour ! La Matinale TF1 : Philippe Croizon détaille le fonctionnement de son application pour les automobilistes en situation de handicap

Dans "Bonjour ! La Matinale TF1" ce mardi matin, Philippe Croizon évoque l'application VIP (Very Important Parking), qu'il a lancée avec ses collègues pour aider les personnes handicapées à trouver des places de parking.

Les automobilistes en situation de handicap disposent de places de parking attitrées, mais déjà faut-il les trouver. C'est l'objectif de l'application VIP, pour Very Important Parking. Le logiciel, lancé notamment par Philippe Croizon, recueille "500.000 lieux et places de parking", précise l'athlète et entrepreneur, ajoutant que les utilisateurs trouveront aussi "les boulangeries, la presse, les pharmacies accessibles." Philippe Croizon indique aussi que VIP contiendra bientôt "les toilettes accessibles, les plages accessibles", notamment.

