"Il faut qu'on nous soutienne", demande Miss France Agricole 2024 dans "Bonjour ! La Matinale TF1"

En décembre 2023, Lou-Anne Jannel, 23 ans, a été élue "Miss France agricole 2024". Depuis quelques jours, elle est aux côtés des agriculteurs pour défendre et représenter le monde paysan, qui se mobilise pour dénoncer son malaise. Elle s'est confiée dans "Bonjour ! La Matinale TF1", ce mardi matin.

Les agriculteurs français sont en colère et manifestent depuis plusieurs jours leur mécontentement, notamment en bloquant des routes. Dans leur mobilisation, ils peuvent compter sur Lou-Anne Jannel, 23 ans, élue Miss France agricole 2024 en décembre dernier. Interviewée par Christophe Beaugrand (vidéo à voir en tête de cet article, mais aussi sur TF1+), elle dénonce que "l'agriculture française est en danger, il faut qu'on nous soutienne, il faut qu'on soit entendus. (...) On se sent seuls, pas entendus." La jeune femme explique aussi que "la visibilité que peut apporter l'écharpe, je la donne à la mobilisation et à l'agriculture aujourd'hui en France."