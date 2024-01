"Il va falloir redonner de la dignité aux agriculteurs", indique le patron de la FNSEA dans "Bonjour ! La Matinale TF1"

Les agriculteurs poursuivent leur mouvement de manifestation, notamment en bloquant l'autoroute A7 ce mardi matin. Dans "Bonjour ! La Matinale TF1", Hervé Lapie, secrétaire général de la FNSEA, dénonce que les agriculteurs de France sont devenus "moins compétitifs".

Une partie des agriculteurs français manifestent leur mécontentement depuis plusieurs jours, notamment par des blocages de routes. Ils réclament entre autres la simplification administrative et des indemnisations plus rapides en cas de calamités. Ce mardi 23 janvier, des agriculteurs bloquent l'autoroute A7 avec des tracteurs installés sur les deux voies dans la Drôme, occasionnant plus de quatre kilomètres de bouchons, a annoncé la préfecture de département. Dans "Bonjour ! La Matinale TF1" (vidéo à voir en tête de cet article, mais aussi sur TF1+), Hervé Lapie, secrétaire général de la FNSEA, dénonce qu'en France, les agriculteurs sont devenus "moins compétitifs". Désormais, "il va falloir redonner de la dignité, de la fierté à nos agriculteurs", poursuit-il.