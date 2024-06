Malgré les tensions politiques actuelles, les Français aiment parler politique, même au travail. Selon un sondage, six salariés sur dix en parlent avec leurs collègues. Est-ce une bonne idée ? Réponse de Benjamin Muller dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Les Français aiment parler politique et dans n’importe quelle circonstance. Que ce soit au café, en famille, ou même au travail. En effet, six salariés sur dix parlent politique sur leur lieu de travail, selon des données OpinionWay publiée en 2024. D’après ce sondage, un collègue sur deux qui aborde la question de la politique le fait, cependant, avec diplomatie. Aude, 38 ans, raconte faire partie de celles et ceux qui "prennent part du débat politique au travail". Elle ajoute "j’exprime mes opinions, je les défends et parfois, ça fait des conflits". Est-ce une bonne idée ? Est-ce autorisé ? Les explications de Benjamin Muller dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Parler politique au travail, que dit la loi ?

La loi est très tolérante sur le sujet puisque d’après le Code du travail, "les salariés jouissent d’une liberté d’expression, liberté fondamentale". De ce fait, on a le droit de parler politique au travail, mais… "sans abuser". En effet, si les discussions au sujet de la politique créées trop de tension sur le lieu de travail, l’employeur peut demander de faire attention. En revanche, il est interdit de distribuer des tracts ou d’envoyer des mails communs à tous les collaborateurs.

Par ailleurs, il y a une distinction entre parler de résultats politiques ou des histoires rocambolesques concernant des candidats et soutenir un candidat ou s’insurger contre un collègue qui ne vote pas de la même manière.

Pour Jean-Christophe Sciberras, membre du cercle DRH européens, "la politique au travail, ça divise, ça tend, c’est émotionnel. Le monde du travail, c’est un collectif. Ce qui affaiblit le collectif, ce n’est pas bon". Il estime que "discuter de politique, en ce moment, plutôt pas !".

La langue de bois, la technique pour éviter de parler politique

Après une élection, il arrive qu’un collègue un peu trop curieux demande pour qui on a voté. Or, on n’a pas forcément envie d’en discuter, sachant que cela peut créer des conflits. Benjamin Muller conseille de s’inspirer des hommes politiques et de leur maîtrise parfaite de la langue de bois pour passer entre les mailles du filet. Il existe quelques techniques à avoir en tête. D’abord, répondre à une question par une autre question. Ensuite, changer de sujet. Et enfin, apprendre l’art de la diversion.