Boom des naissances, hausse des crises cardiaques... Cinq idées reçues sur les fêtes de fin d’année

Dans l'imaginaire collectif, la soirée de la Saint-Sylvestre est la plus belle occasion de concevoir ses futurs enfants. Le 31 décembre, et le mois de décembre en général, s'accompagnent-ils d'un pic de naissances ? Non, d'après l'Insee. Alors qu'en 2019, quelque 753.000 bébés sont nés en France, juillet est le mois de l'année qui en a vu naitre le plus. Des enfants qui, en toute logique, ont été conçus neuf mois plus tôt, en octobre.

La tendance se poursuit depuis 2013, selon l'Institut national des statistiques. Avant cela, le pic de naissances se situait "en juillet (26 juillet 2012 et 12 juillet 2011) ou au début de l’automne (entre le 22 septembre et le 4 octobre pour les années 2010, 2013, 2014 et 2015), confirmant l’importance des conceptions 'du Nouvel An'".