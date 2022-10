Boom des voitures électriques : pourquoi les prix ne baissent toujours pas

Heureusement, ce surcoût permet ensuite de payer moins cher au quotidien. "Une charge complète, c'est six euros", a calculé le père, "ce qui permet de faire 200 km". Cette voiture électrique reste abordable, car elle est basique et fabriquée en Chine. Quelle que soit la marque, le modèle électrique est toujours plus cher que son équivalent thermique équivalent. En moyenne, comptez 6.000 euros supplémentaires.