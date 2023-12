Eau "jaunâtre" à Bordeaux : la consommation au robinet de nouveau sans risque

La consommation d'eau potable est de nouveau sans danger à Bordeaux et dans plusieurs communes de la métropole. Cette dernière avait été déconseillée jeudi par la régie de l'eau locale. En cause, l'apparition "d'un phénomène d'eau jaunâtre", lié aux "fortes pluies".

"Un phénomène d'eau jaunâtre". C'est ce qui conduit la régie de l'eau de Bordeaux Métropole à déconseiller jeudi la consommation d'eau potable dans plusieurs communes de la métropole. Cette mesure de précaution a été levée ce vendredi, a annoncé cette dernière ; la coloration, constatée la veille, ayant "a disparu à la source."

"L’eau peut être consommée en toute sécurité", rassure la Régie de L’Eau locale, avant de détailler : "Après de nouvelles analyses effectuées durant la nuit et ce matin, les services d’eau potable de la régie de L’Eau Bordeaux Métropole, en concertation avec les services de l’Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine et de la Préfecture, peuvent affirmer un retour à la normale."

"Laisser couler leurs robinets pour un retour à la normale"

"Si l’eau reste colorée, les usagers sont invités à laisser couler leurs robinets pour un retour à la normale, exactement comme ils le feraient à leur retour de congé ou lorsque leur habitation n’est pas occupée durant un moment", explique encore la Régie.

Jeudi, la recommandation, invitant la population à ne pas consommer de l'eau du robinet, concernait plus particulièrement le nord et le centre de Bordeaux et dans les communes d'Eysines, Bruges, Le Bouscat, Le Taillan-Médoc et Blanquefort.

"L'eau distribuée actuellement (...) est de couleur jaunâtre du fait des fortes pluies de ces dernières semaines", indiquait la Régie de l'Eau locale qui déconseillait "l'usage de l'eau pour la boisson ou la préparation des repas". "Les jeunes enfants de moins de trois ans, les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées ne doivent consommer que de l'eau en bouteille", détaillait-elle encore assurant être "pleinement mobilisée pour rétablir la situation à la normale."

À titre de repère, les relevés publiés sur le site de Météo France, il est tombé plus de 50 mm de précipitations depuis dimanche à Bordeaux, qui connaît un automne particulièrement pluvieux depuis la mi-octobre.