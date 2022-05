Bordeaux : plusieurs immeubles évacués en raison d'un risque d'effondrement

Sept habitants et six commerces priés de quitter en urgence des immeubles qu'ils occupaient à Bordeaux. La municipalité de la ville a ordonné l'évacuation de plusieurs bâtiments situés sur la place Gambetta après la constatation de fissures et de "fragilités" faisant craindre "un risque d'effondrement", a-t-elle indiqué mercredi.

Un expert du tribunal administratif mandaté mardi par la municipalité "a considéré que la situation était inquiétante", a résumé à l'AFP Stéphane Pfeiffer, adjoint au maire chargé du service public du logement et de l'habitat, de l'emploi. D'après le rapport de l'expert cité par l'élu, "il a été constaté un défaut d'entretien sur ces immeubles", au cœur d'une zone commerçante très passante.