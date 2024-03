Border Collie : tout ce que vous devez savoir avant de l'adopter

Le Border Collie est le chien de troupeaux par excellence, privilégié par les éleveurs d'ovins dans le monde entier. Également réputé comme étant le chien le plus intelligent, il est apprécié pour sa vivacité. Néanmoins, ce chien a des besoins particuliers, il est donc nécessaire d'être un propriétaire averti.

Quel amoureux des chiens ne craquerait pas devant un Border Collie ? Doté de nombreux atouts, ce chien de berger fait partie des animaux préférés des Français. Mais comme avec tout animal, il vaut mieux s'informer avant d'adopter !

Le Border Collie : un chien de travail avant tout

Le Border Collie actuel est le fruit de sélections génétiques minutieuses, au moins depuis le XVIIᵉ siècle. Elles ont été réalisées génération après génération pour produire le meilleur chien de berger qui soit : un animal travailleur, infatigable et fidèle qui ne recule pas face au danger. Il doit d'ailleurs son nom à ses origines de la région des Borders à la frontière entre l'Écosse et l'Angleterre et à sa fonction de rabatteur de bétail en bordure du troupeau.

Aujourd'hui, le Border Collie est encore la race privilégiée par les éleveurs d'ovins. Il a aussi fait une entrée remarquée dans les familles du monde entier, car on ne peut qu'aimer ce beau chien particulièrement intelligent. En 2023, il a été le chien le plus identifié au registre national de l'I-CAD et le cinquième en population canine déclarée totale en 2022 dans l'Hexagone.

Néanmoins, le Border Collie est un chien de travail et non un toutou de salon. Il n'est pleinement heureux que lorsqu'il se sent utile et qu'il peut dépenser son énergie au grand air. Outre les bergers pour qui il est un excellent compagnon, le Border Collie se réserve donc aux propriétaires ruraux et/ou très actifs. Le chien ne se satisfera pas d'une vie citadine, d'une brève promenade quotidienne ou d'un carré de jardin.

Notablement joueur et toujours partant pour les activités sportives (parcours d'agilité, cani-cross…) et les balades, le Border Collie s'entend très bien avec les enfants et les adultes, ainsi qu'avec les autres animaux, car il adore la compagnie. Bien que protecteur et méfiant, il se sociabilise rapidement avec les étrangers.

Les qualités et défauts du Border Collie : pourquoi bien réfléchir avant d'adopter ?

Le Border Collie fait partie des chiens à besoins particuliers : l'activité physique permanente lui est vitale. Il n'est donc pas rare de voir des nouveaux propriétaires regretter leur choix, dépassés par les attentes démesurées de leur animal de compagnie. En effet, si vous n'êtes pas berger, vous devrez faire courir, jouer et réfléchir votre animal plusieurs heures par jour et toute l'année. Sans cela, il s'ennuie très vite et développe des comportements inappropriés (destruction, hyperactivité, TOC…). Seules l'activité et une solide éducation dès les premiers mois vous garantiront un chien équilibré et un excellent compagnon de vie.

Il faut également savoir que le Border Collie possède un instinct très fort de chien de berger. Il aura donc naturellement tendance à rassembler "son troupeau", constitué de vos enfants et des autres animaux du foyer. Attention aux morsures aux mollets pour les récalcitrants !

L'entretien du Border Collie n'est pas compliqué s'il est régulier. Un bain trimestriel et un brossage quotidien suffisent à prendre soin de son beau pelage. Côté santé, il est globalement résistant, bien que sensible aux niveaux des yeux et des articulations. En effet, son intense besoin d'activité le prédispose à la dysplasie de la hanche et à l'arthrose. De plus, il faut se méfier du syndrome de dilatation-torsion de l'estomac (SDTE) car le Border Collie est parfois trop pressé de manger et d'aller courir, sans respecter un délai de digestion. Il dispose d'une longévité moyenne comprise entre 10 et 14 ans.