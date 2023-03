Bouches-du-Rhône : des stations-service réquisitionnées pour les véhicules "prioritaires"

Une mesure justifiée par la préfecture de police, selon qui les Bouches-du-Rhône "connaissent une forte et rapide dégradation des ruptures en stations". Entre le 18 et le 21 mars, "le taux de rupture sur au moins un produit (essence ou gazole) est passé de 34% à 54%". Au niveau national, environ 12% des stations-service sont à court d'essence ou de gazole et 6% à sec.