Bricolage, dépannage, plomberie... Les hommes ont-ils toujours le monopole de ces tâches dites "masculines" ?

Mais cette évolution n'est pas sans heurts. 52% des femmes interrogées dans cette étude de l'Ifop font état de tensions avec leur conjoint lorsqu’il s’agit de bricoler. 16% font même état de disputes qui ont lieu souvent ou presque tout le temps. Selon François Kraus, directeur du pôle genre, sexualités et santé sexuelle de l'Ifop, "on assiste sans doute à une résistance des hommes à laisser les femmes s’investir dans ce domaine, car ils estiment qu’il relève de leur rôle de genre, voire qu’ils ne seraient pas de 'vrais hommes' s’ils les laissaient faire", analyse-t-il. Ainsi, près d’un homme sur deux (45%) de moins de 35 ans a déjà refusé que sa conjointe bricole sous prétexte qu’il s’agit là d’une activité masculine. Et cette proportion est particulièrement forte chez les ouvriers (46%) et les hommes en début de relation (50% des hommes en couple depuis moins de trois ans).