Bruno Le Maire convoque mercredi les fournisseurs d'énergie, qui "ne jouent pas le jeu" sur les prix

Les ministres européens de l'Énergie se réunissent en effet vendredi pour tenter d'approuver des mesures d'urgence afin d'enrayer la flambée des prix du gaz et de l'électricité et faire face aux risques de crise sociale et de faillites d'entreprises à l'approche de l'hiver. Depuis à Bruxelles, les représentants des 27 devraient valider des propositions présentées à la mi-septembre par la Commission européenne, visant à récupérer une partie des "superprofits" des producteurs d'énergie pour les redistribuer aux consommateurs, et réduire la demande d'électricité.

Mais une majorité d'États membres - à savoir 15 d'entre eux, dont la France, la Belgique, l'Italie et l'Espagne - plaident pour un plafonnement des prix de gros du gaz sur le marché européen. "La priorité absolue, c'est d'abord de faire baisser les prix de marché qui s'envolent de manière totalement délirante, avec des mouvements spéculatifs qui sont insupportables pour nos concitoyens et insupportables pour les entreprises", a préconisé Bruno Le Maire, disant attendre de la Commission européenne des "propositions concrètes dans les jours qui viennent pour faire baisser les prix".