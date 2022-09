Bruxelles : 55 magistrats vont expérimenter la vie en prison le temps d'un week-end

"Les magistrats participants - juges pénaux, juges d'instruction, procureurs (...) - se sont portés volontaires. Ils (...) devront suivre les ordres et les instructions du personnel pénitentiaire. L'objectif est de rendre l'incarcération le plus réaliste possible", est-il précisé dans le document.

"Ils ne pourront pas utiliser leur téléphone portable, mais auront la possibilité de recevoir des visites familiales, tout comme les vrais détenus. Les magistrats suivent l'horaire quotidien normal des détenus, prennent les mêmes repas et ont les mêmes activités obligatoires. Ils seront, entre autres, employés à la cuisine et à la blanchisserie. À 22h les lumières s'éteignent", a souligné le ministère. S'ils ont "du mal à supporter ce séjour en prison", ou pour tout autre motif, les magistrats ont la possibilité d'interrompre l'expérience à tout moment.