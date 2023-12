Budget essence : trois astuces pour faire des économies

En abaissant votre vitesse de 10 km/h, vous économisez un litre de carburant tous les 100 km. Les pneus "basse consommation" sont un bon moyen de réduire sa consommation de carburant. Diverses applications pour smartphone ont vu le jour pour trouver les pompes les moins chères aux alentours.

Depuis plus d’un an, les prix à la pompe à essence ne cessent d’augmenter. Ajoutés à cela l’inflation et la baisse du pouvoir d’achat des Français, l’heure est plus que jamais aux économies. Mais comment économiser de l’argent sur son budget essence ? Voici trois astuces, à ne pas négliger.

Attention à la vitesse à laquelle vous roulez

Vous ne le savez peut-être pas, mais lorsque vous réduisez votre vitesse de 10 km/h seulement, vous réalisez de belles économies. En effet, les experts affirment que la consommation de carburant diminue alors d’un litre tous les 100 km parcourus. Mais ce n’est pas tout : c’est aussi un bon moyen de lutter contre la pollution. En abaissant votre vitesse de 10 km/h, votre véhicule rejette 12 kg de CO2 de moins, en moyenne.

Pensez à vérifier la pression de vos pneus

Outre l’aspect sécuritaire d’avoir en permanence vos pneus suffisamment gonflés (à vérifier en moyenne tous les mois), votre porte-monnaie pourrait également vous remercier de rouler avec des pneumatiques gonflés correctement. En effet, s’ils sont sous-gonflés, vous dépensez environ 4,8 % de carburant en plus pour chaque kg/cm³ manquant.

Et pour davantage d’économie, sachez qu’il existe des pneus « basse consommation », spécialement conçus pour réduire la résistance au roulement. Ainsi, vous êtes sûr de brûler moins d’essence à chaque fois que vous prenez la voiture.

Quelles sont les stations les moins chères autour de moi, en temps réel ?

Dernière astuce, et pas des moindres : les applications pour smartphone. Rien de plus simple pour faire des économies de carburant que de se renseigner sur l'endroit où celui-ci est le moins cher, et en temps réel !

Depuis la hausse des prix du carburant, les applications fusent et deviennent de plus en plus connues. La plus célèbre reste celle du gouvernement : prix-carburants.gouv.fr. Mais d'autres existent aussi. En lice : Essence&CO, Fuel Flash, Gaspal, Gasoil Now, pour ne citer qu’elles. Vous n’aurez qu’à vous localiser et entrer le carburant dont vous avez besoin pour avoir une vision d‘ensemble des pompes les moins chères autour de vous.