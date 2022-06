Budget moyen, âge, religion... 5 chiffres à connaître sur les Français et le mariage

L'été est plébiscité par les couples qui souhaitent se marier. 60% des 225.000 mariages célébrés en 2019 en France l'ont été entre juin et septembre. Là encore, cette tendance est plutôt récente. Au milieu du 19ᵉ siècle et jusqu’à la Première Guerre mondiale, les mois de mars et décembre étaient évités pour des raisons religieuses (carême et Avent) et l’été en raison des travaux agricoles. Les mariages avaient donc lieu davantage en hiver, notamment en février.

Un premier basculement a lieu lors de l’entre-deux-guerres, avec des mariages de plus en plus nombreux en avril et plus rares en hiver. Mais c'est surtout après la Seconde Guerre mondiale que l'été commence à être privilégié avec la démocratisation des congés payés. Au sortir des années 1970, les noces se raréfient. Plutôt vues comme une obligation jusque-là, elles deviennent, dans le même temps, de plus en plus synonymes de fête. Logiquement, le choix se porte alors sur la belle saison.

Pour ce qui est du jour, les couples se marient en très grande majorité le samedi. Depuis 1968, la part des unions ayant lieu un samedi n’a cessé d’augmenter (85% en 2007, contre 67% en 1968 selon l'Insee). Ces dernières années, cette alternative est en légère baisse (82% en 2019). Le vendredi est le deuxième jour privilégié (10% des mariages en 2019).