Burkini : attention à ce cliché laissant croire qu'il est interdit partout au Maroc

"L'État marocain n'intervient pas là-dedans", a tranché Lahcen Haddad, ministre du Tourisme à l'époque au Maroc. "Sur les plages, les gens portent ce qu'ils veulent à condition de respecter les règles de pudeur. Mais pour des raisons d'hygiène qui leur sont propres, certains établissements et maisons d'estivage ne tolèrent pas le burkini. Au Maroc, cet habit n'est pas un sujet portant à polémique car aucune interdiction n'a émané des autorités publiques. Nous respectons les valeurs de l'islam modéré. Bikini et burkini coexistent sur nos plages."

Contrairement à ce qu'affirme de multiples internautes sur les réseaux sociaux, il est donc faux d'affirmer que la Maroc empêche les femmes de se baigner avec un burkini. Des initiatives en ce sens émanent parfois de certains établissements accueillant du public, mais n'ont aucun caractère général. Soulignons enfin que l'argument de l'hygiène, le plus souvent mis en avant pour justifier des interdictions, apparaît assez largement contestable. Les Vérificateurs s'étaient intéressés à ce sujet en 2019 et rappelaient alors les déclarations du Défenseur des droits : "Mise à part la proportion de tissu utilisé, le burkini est constitué de la même matière que les maillots de bain classiques d’une ou de deux pièces. Il s’agit généralement d’un mélange d’élasthanne (lycra) et de polyamide (nylon). Il est conçu pour le milieu aquatique et élaboré afin de se conformer aux normes d’hygiène des piscines", écrivait-il.