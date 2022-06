Burkini suspendu dans les piscines : Grenoble contre-attaque devant le Conseil d'Etat

Le 16 mai dernier, le nouveau règlement autorisant le burkini, la baignade seins nus pour les femmes et les maillots anti-UV, avait été voté par une faible majorité du Conseil municipal de Grenoble. Puis, 9 jours plus tard, suite au dépôt du préfet de l'Isère d'un "référé laïcité" le tribunal administratif de la ville avait annoncé la suspension de ce nouveau règlement. Les juges avaient estimé que l'article 10 imposant cette nouvelle loi allait permettre aux usagers de "déroger à la règle générale d’obligation de porter des tenues ajustées près du corps (dans les piscines municipales)", et que ses auteurs portaient "gravement atteinte au principe de neutralité du service public".