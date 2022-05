Burkini : la mesure votée dans les piscines de Grenoble peut-elle être annulée ?

Ce type de recours, introduit par l'article 5 de la loi de 2021 contre le séparatisme, permet à un préfet de demander la suspension d'un acte d'une collectivité qui porterait "gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics". Concrètement, le déféré laïcité oblige le juge administratif à statuer dans les 48 heures et à suspendre l’acte s’il considère qu’il y a violation du principe de laïcité ou de neutralité. Ce que faisait déjà le référé libertés, rappelait alors le collectif des Surligneurs lorsque ce nouveau recours avait été évoqué en octobre 2020 par Emmanuel Macron.

Jean-Paul Markus, professeur à l’Université Paris-Saclay et directeur de la rédaction des Surligneurs, nous éclaire sur les motifs pouvant être invoqués par le préfet de l'Isère pour contester la mesure votée à Grenoble. "Le préfet semble se fonder sur un impératif d’ordre public", anticipe-t-il. "Or, cela parait difficile d’invoquer le principe de laïcité contre les usagers dès lors qu’ils ne font pas de prosélytisme. Et porter une tenue n’est pas considéré comme du prosélytisme." D’après le professeur de droit public, tout l’enjeu serait de "réussir à prouver que le port du burkini est une forme de prosélytisme" et qu’il "pose en soi un problème d’ordre public". Ce qui n’est pas considéré jusque-là par la jurisprudence.