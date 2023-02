"C'est choquant" : des enseignants secoués suite au meurtre d'une professeure à Saint-Jean-de-Luz

C'est le cas de Marie, professeure des écoles dans une école primaire dans la banlieue de Lille. "C'est très, très dur, ce qu'il s'est passé, c'est très triste..., juge-t-elle, au lendemain du drame, interloquée qu'on puisse s'en prendre à un enseignant. Il y a un côté terrifiant, que cela arrive sur son lieu de travail, quel qu’il soit, pas seulement parce qu’elle est prof. C’est censé être très inoffensif un prof, c'est quelqu’un qui est là pour les gosses, qui est là pour les autres. En tant qu’enseignante, je trouve cela choquant, ultra-choquant."

"Ça nous touche parce que c'était une collègue, et on se dit que, peut-être, ça peut arriver dans notre établissement", réagit Florence, enseignante d'anglais depuis une vingtaine d'années dans un collège de Puy-de-Dôme, qui explique avoir ressenti de la "tristesse", notamment lors de la minute de silence qui s'est déroulée dans le calme au sein de son établissement. "On était tous atterrés", ajoute-t-elle, évoquant ses collègues avec qui elle a pu échanger à ce propos.

Jean-Rémi Girard fait lui part de sa stupéfaction lorsqu'il a appris l'événement. "C’est une très grande sidération d’apprendre qu’une collègue est allée faire cours et a été tuée dans l’établissement scolaire. Et évidemment, beaucoup de tristesse, de colère, de dégout", souligne ce professeur de français de lycée, également président du Syndicat national des lycées et des collèges (SNALC). "Après, c'est sûr que c'est triste, quelle que soit la personne", abonde Florence.