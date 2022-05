VIDÉO - Quand l'imitateur Marc-Antoine Le Bret rend sa voix à DJ Pone, atteint de la maladie de Charcot

Sur une étagère de la chambre trône une enceinte audio depuis laquelle une voix robotique et saccadée s’échappe. "Je m’appelle Pone. Je suis atteint de la maladie de Charcot. Depuis cinq ans, je ne peux communiquer qu’avec mes yeux." Face à lui, se dresse un écran d’ordinateur, relié à une petite caméra, sur lequel s’affiche un clavier virtuel. D’un simple coup d’œil, il peut sélectionner les lettres pour former des mots et des phrases.

Pone, ancien producteur et membre du groupe de hip-hop la Fonky Family, est devenu paraplégique et a perdu sa voix. "Une voix, c’est tellement personnel et la mienne me manque", soupire-t-il d’un regard, avant de formuler un souhait. "Retrouver une voix très proche de la mienne, ce serait vraiment magique." Ce qui n’a longtemps été qu’un rêve a pu enfin se réaliser grâce au concours de l’imitateur Marc-Antoine Le Bret.