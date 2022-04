"C'est un rendez-vous assez exceptionnel" : Philippe Martinez appelle à une mobilisation massive le 1er mai

"On voit bien que le chômage baisse, les chiffres sont incontestables [...], mais est-ce qu'on peut considérer que travailler une heure par mois, c'est suffisant pour vivre ?", lance le syndicaliste, pour nuancer ce bilan. Le nombre de demandeurs d'emploi qui recherchent un poste tout en exerçant une activité réduite (catégories B et C) est en augmentation : + 0,6 % durant le premier trimestre et + 4,7 % en une année, concernant la métropole.

"Moi je conteste l’idée qu’il vaut mieux avoir un petit boulot que pas de boulot du tout", souligne Martinez. "Si c’est pour dormir dans sa voiture, car on ne peut pas se loger, vous pensez que c’est une vie ?". Pour la manifestation de dimanche, le ton est donné.