"C'était stressant" : un avion Clermont-Paris fait demi-tour après un incident à bord

La tension est montée d'un cran lorsque cette même hôtesse a informé les passagers qu'une "procédure d'urgence" était en cours, qu'il ne fallait "pas paniquer, se couvrir le visage avec un mouchoir et baisser la tête". Rapidement, le pilote s'est à son tour adressé aux passagers pour leur confirmer qu'un atterrissage vers l'aéroport de Clermont-Ferrand Auvergne était imminent. Toutefois, suspendus dans les airs pendant près d'une quinzaine de minutes sans information, l'inquiétude de nombreux voyageurs n'a fait que croître. "L'avion a tourné au-dessus de la campagne pendant près de 15 minutes", a ajouté la professeure d'anatomo-pathologie. "C'était stressant car nous venions juste de décoller, et le trafic de l'aéroport de Clermont-Ferrand étant très faible, je ne comprenais pas ce qui nous empêchait de nous poser tout de suite. À ce moment-là, j'ai pensé que nous n'avions pas l'autorisation de nous poser car nous allions exploser et qu'il était préférable d'exploser en vol plutôt que sur la ville ou à l'aéroport. J'ai envoyé un SMS à mon mari pour lui expliquer la situation, sans vouloir l'alarmer non plus."