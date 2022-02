"Ça va bien se passer" : pourquoi cette phrase de Gérald Darmanin a-t-elle crispé ?

De plus, avec l'interpellation "Madame", Gérald Darmanin renvoie à son genre et non à son nom ou sa profession. Quant à l'expression "ça va bien se passer", "très paternaliste", elle "vient vraiment renforcer l’idée que la journaliste ne serait pas en pleine maîtrise de la situation contrairement à lui", poursuit la spécialiste. Si bien que le ministre tente de disqualifier son interlocutrice pour reprendre la main sur le débat. "En quelques mots, c’est extrêmement discriminant", résume Camille Laville.

Selon la spécialiste, Gérald Darmanin n'aurait jamais tenté ce type de sortie face à un interlocuteur masculin. "On ne renvoie jamais les hommes à leurs émotions parce qu’ils sont associés à la maîtrise et à l’expertise, alors que les femmes vont être systématiquement reliées à la sensibilité et des humeurs variantes", détaille-t-elle. Une posture "d'autant plus problématique" lorsqu'elle émane d'un représentant politique, poursuit la chercheuse, qui estime d'ailleurs que la période électorale est "propice à des débordements de cette nature".

Ces propos s'inscrivent en effet dans un contexte plus général de défiance vis-à-vis des médias."C'est un processus assez classique en linguistique, qui consiste à changer d'angle : pour ne pas répondre à une question, on va dénigrer le média puis la journaliste, pour montrer que l'on maîtrise la situation", explique Sandy Montanola, maîtresse de conférences à l’Université Rennes 1 spécialisée dans les questions de genre et de médias. "Je pensais qu’on était sur CNews", a ainsi lancé le ministre au cours de l'interview, taxant au passage les propos de la journaliste de "populistes" et "fallacieux".