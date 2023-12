Noël : colis en retard, endommagé... Voici la marche à suivre en cas de désagrément

À l'approche de Noël, les livraisons de colis tournent à plein. Si des millions de livraisons se déroulent sans encombres, des couacs peuvent toutefois se produire. Voici quelques conseils pour faire face aux imprévus.

Les services de livraison de colis font face durant les fêtes à un pic d'activité, alors qu'un nombre croissant de Français effectue ses achats sur Internet. Un défi logistique qui s'accompagne logiquement de quelques ratés, que ce soit avec des retards, des pertes de colis ou des marchandises abîmées au moment de la livraison. Heureusement, des recours existent : le ministère de l'Économie et le Centre européen des consommateurs (CEC) précisent la marche à suivre lorsque vous rencontrez des soucis avec vos commandes.

Un interlocuteur à privilégier : le vendeur

Avant toute chose, notez qu'en cas d'incident avec un colis, c'est en priorité vers le vendeur qu'il faudra vous tourner. Si vous devez généralement vous rendre sur le site du transporteur pour suivre l'état d'avancement (ou le retard) de votre colis, c'est bien le vendeur qui se trouve pleinement responsable du retard, de la perte ou du dommage d'une commande pendant son transport. Il ne faut ainsi pas hésiter à le contacter, de sorte qu'il prévoie à ses frais une nouvelle livraison ou procède à un remboursement. Dès lors, il pourra par la suite se retourner contre le transporteur à qui il avait confié l'acheminement du produit.

Un colis arrivé avec du retard ?

Un vendeur a l'obligation de vous communiquer une date ou un délai de livraison, au moment où vous procédez à un achat. Des clauses imprécises, telles que "selon les disponibilités d'approvisionnement" ou "à titre indicatif" sont jugées abusives par l'Institut national de la consommation (INC). Si la date convenue (avant Noël par exemple) n'a pas été respectée, vous pouvez mettre en demeure le vendeur de vous livrer dans un délai supplémentaire raisonnable. Cela doit être effectué "par lettre recommandée avec avis de réception ou support durable tel un courrier électronique", en conservant une preuve de ces échanges. Si vous ne recevez toujours pas votre commande, annulez-la et demandez le remboursement, via la même procédure.

Il ne faut pas attendre de compensation spécifique en cas de retard, sauf dans le cas où un vendeur tarderait à vous rembourser si vous en faisiez la demande. Dès lors, il est recommandé d'anticiper une commande si vous souhaitez avoir la certitude qu'elle arrivera à temps avant une date précise. A fortiori lors de périodes comme les fêtes de fin d'année, où l'activité bondit et peut causer des retards de livraison.

Un colis abîmé lors de la livraison ?

Arrivée dans les temps, votre commande ne s'est pas perdue en route mais arrive en mauvais état ? En tant que consommateur, vous êtes protégé dans un tel cas de figure, puisque votre produit est couvert par la garantie légale de conformité (GLC). Et ce, durant deux ans à compter de la livraison. Le ministère de l'Économie note que "si vous constatez le défaut au moment de la livraison en la présence du livreur, vous pouvez également faire des réserves sur le bon de commande et refuser la marchandise en demandant la mise en conformité du produit au titre de cette garantie".

Même si le colis semble intact, n’hésitez pas à vérifier son contenu en présence du livreur. Un réflexe qui peut vous épargner quelques mésaventures. De même, si vous constatez que le colis est endommagé au moment de la réception, prenez-le en photo de manière à en garder une preuve visuelle. Attention : les frais de retour d'un produit cassé ou non commandé (dans le cas d'une livraison non conforme) demeurent à la charge du vendeur.

Une commande n'a pas plu, que faire ?

Un cadeau en double, des dimensions pas adaptées, un appareil trop bruyant... De multiples motifs peuvent motiver le retour d'un produit que vous vous êtes fait livrer. Dans un tel cas de figure, plusieurs options se présentent. Outre celle d'une revente sur des sites consacrés aux produits d'occasion, vous pouvez faire usage de votre droit de rétractation, d’une durée de 14 jours.

Dès lors que le vendeur se trouve en France ou dans l'UE, vous pouvez retourner votre commande dans ce délai, à vos frais. À la suite de quoi, le vendeur sera tenu de vous rembourser sous 14 jours la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison initiaux. Il convient de noter que tous les produits ne peuvent pas être renvoyés de la sorte : les produits périssables rapidement ne sont pas exemple pas concernés, pas plus que ceux réalisés sur-mesure.

Où trouver assistance ?

En cas de litige, de multiples ressources sont à votre disposition. Outre les informations fournies par le ministère de l'Économie, vous pouvez vous référer aux éléments détaillés fournis par le Centre européen des consommateurs. Il est aussi possible de se tourner vers les associations de consommateurs, qui ont l'habitude d'accompagner les clients victimes de désagréments avec leurs commandes. Enfin, avant de saisir la justice (lorsque les contentieux ne sont réglés par aucune voie de recours traditionnelle), vous avez la possibilité de joindre la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), qui rassemble de nombreuses infirmations utiles et redirige vers des interlocuteurs capables de vous épauler dans vos démarches.