Un gagnant d'un million d'euros en Haute-Vienne le 9 avril dernier n'a plus que quelques heures pour se déclarer auprès de la Française des Jeux. Il arrive parfois que certains chanceux ne se manifestent pas pour empocher leur somme. Selon les cas, le montant restant est alors redistribué par la FDJ ou atterrit... dans les caisses de l'État.

À minuit ce soir, il sera trop tard. Le gagnant d'un million d'euros se fait toujours attendre par la Française des Jeux (FDJ) ce vendredi. Ce joueur de MyMillion a rempli sa grille avec tous les bons numéros le 9 avril dernier, dans un point de vente en Haute-Vienne. Deux mois plus tard, le délai en vigueur pour réclamer son gain va expirer. Le chanceux n'a donc plus que quelques heures pour appeler la FDJ au 09 69 36 60 601. Jeudi, l'entreprise avait relancé l'appel à se manifester "pour donner toutes les chances à ce joueur et ce gagnant qui s'ignore de nous contacter", expliquait à cette occasion sur France Bleu Limousin Isabelle Cesari, responsable des relations grands gagnants à la Française des Jeux.

Ce genre de situation reste "heureusement rare", souligne la responsable. En septembre dernier, un autre gagnant de MyMillion s'était signalé pour récupérer son gain d'un million d'euros... cinq jours avant la date limite ! "Inutile de préciser qu’il était heureux !", se félicitait à l'époque la FDJ, dans Le Parisien. Le code fourni aux joueurs de l'offre MyMillion, dont la participation est automatiquement validée pour chaque achat d'une grille Euromillions, n'est parfois pas vérifié une fois le tirage au sort réalisé. Malgré tout, il arrive donc que des montants gagnés ne soient jamais réclamés par les vainqueurs. Que devient alors cet argent qui leur était destiné ?

Des sommes non réclamées redistribuées par la FDJ ou transférées à l'État

Dans le cas de MyMillion, mais aussi du Loto ou de l'Euromillions, deux situations sont possibles en fonction du type de gain concerné. La loi distingue en effet les lots de rang 1, lorsqu'un joueur a coché l'ensemble des cases et emporté le jackpot, des lots de rang inférieur. Dans le premier cas, en cas d'un jackpot non demandé, la somme revient alors à la FDJ, qui réinjecte l'argent auprès des joueurs. "On la redistribue aux clients, sous forme de cagnottes spéciales, ou bien d’offres promotionnelles, comme des mises offertes sur nos sites Internet", précisait ainsi en 2022, toujours au Parisien, l'entreprise de jeux de hasard.

Mais, pour l'ensemble des prix de rang inférieur, par exemple pour les joueurs n'ayant que quelques numéros identiques à un tirage, l'État se voit désormais transférer ces sommes depuis 2020 et l'adoption de la loi Pacte. De quoi lui assurer de jolies recettes, puisque, d'après L'Informé, plus d'un demi-milliard d'euros ont été récoltés dans ses caisses via ce mécanisme en quatre ans d'existence. Avec un record à la clé l'an dernier : 201,8 millions d'euros perçus sur le seul exercice 2023.

En 2013, la Française des Jeux avait organisé un "Super Loto de l'inconnu", mettant en jeu notamment l'un des plus gros gains gagnés et jamais réclamés en France, d'une hauteur de 8 millions d'euros. Une cagnotte complétée des gains de huit autres chanceux qui ne s'étaient jamais déclarés.