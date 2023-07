Cagnottes après la mort de Nahel : "Il ne faut pas d'instrumentalisation", juge Eric Ciotti sur LCI

Une seconde cagnotte a été mise en ligne par l'amicale des motocyclistes des Hauts-de-Seine - des agents de police -, "dans un esprit de solidarité". Elle a pour but de "soutenir la famille de [leur] collègue dans leurs besoins primaires", et réunit ce lundi matin plus de 56.000 euros. "C'est une démarche que j'entends, que je comprends, qui ne me parait pas contraire à nos principes. Qu'on soutienne la famille d'un policier, qui est aussi dans une épreuve aujourd'hui, ne me paraît pas choquant", a avancé Eric Ciotti. Alors que le policier incriminé a été mis en examen pour homicide volontaire et incarcéré, "les circonstances diront s'il est coupable ou non, c'est à la justice de le dire", a soutenu le président des Républicains. "Il y a une famille qui souffre, il y a des policiers qui sont solidaires et qui l'ont dit", a-t-il déclaré, avant d'affirmer qu'il n'a lui-même "pas encore" versé d'argent à cette cagnotte, mais qu'il "pourrait le faire".