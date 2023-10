Camille Guérin, cheffe cuisinière à Paris : "Beaucoup de freins sociétaux empêchent les femmes de tenir des restaurants"

Rythme soutenu, horaires aléatoires et souvent tardifs et parfois sans week-end, chocs thermiques en passant d’une salle à une autre, risques de blessures en manipulant des couteaux de cuisine, stress constant de la satisfaction du client, etc. Le métier de la restauration demande un engagement constant et un moral à toute épreuve. Camille Guérin préfère en retenir le positif : "Je fais ça par passion. J’aime faire goûter des condiments travaillés à ma sauce et créer de nouvelles recettes. Voir les clients revenir, me dire que ça leur plaît et leurs avis positifs sur les réseaux sociaux me font tenir".

Mais dans les cuisines, difficile de s’imposer en tant que femme. Harcèlement et sexisme les empêchent de s’épanouir ou de grimper dans la hiérarchie. "De mon côté, je n’ai pas trop souffert, même si deux ou trois garçons ne m’ont pas laissé tranquille", assure la cheffe. Elle n’en nie pas pour autant le phénomène : "On en parle entre femmes. Nos écoles de formation ne nous alertent pas suffisamment. Dans les cuisines, c’est parfois le zoo. La virilité y est omniprésente. Je me suis sentie sous emprise, il m’a fallu du temps pour en sortir." Plus le standing du restaurant s’élève, plus la pression se fait forte et plus les femmes trinquent. Résultat, difficile de fonder une famille dans le secteur : "Beaucoup de freins sociétaux empêchent les femmes de tenir des restaurants. Les patrons ne s’accommodent pas du changement et ne comprennent pas les besoins des jeunes mères (horaires fixes, week-ends, etc.). Le rôle de maman n’est pas toujours compatible avec ses choix de carrière", regrette Camille Guérin.