Canada : qui sont ces camionneurs du "Convoi de la Liberté" qui assiègent Ottawa ?

Mais ce convoi représente-t-il un poids et un danger politique ? Pour l'heure, il reste "relativement marginal" et a bien peu de chance d'infléchir les choix de Justin Trudeau. D'autant que son écho dans la population générale, vaccinée à plus de 80% pour deuxième dose et plus de 50% avec le rappel, grimpe à 32% d'après un récent sondage, mais risque d'aller en s'amenuisant au fil des semaines - bien que des cagnottes de soutien drainent des millions de dollars. "C'est dans l'ADN des Canadiens de privilégier la paix et d'être dociles", glisse Martin Geoffroy. D'autant qu'après un coup de vis sanitaire de plusieurs semaines, les vaccinés peuvent depuis le début de la semaine accéder à nouveau aux restaurants et cinémas, et risquent donc d'abandonner la contestation contre les mesures sanitaires.

D'un point de vue politique en revanche, "le siège a eu des effets relatifs" qui pourraient être durables, analyse le sociologue. Le chef du parti conservateur, principale opposition à Ottawa, plutôt porté au centre, a été désavoué la semaine passée tandis que son potentiel successeur et la présidente par intérim ont manifesté leur soutien au convoi. "Ce parti est en train de glisser vers le populisme à la Trump, on encourage des mouvements d'extrême-droite qui s’inscrivent en faux contre le jeu démocratique", déplore-t-il.

Quant à savoir si le mouvement va perdurer, difficile de le savoir. À Ottawa, la police peine à déloger le siège, "sûrement prise de court" selon le chercheur, et s'est engagée dans une "guerre d'usure", en tentant de confisquer les ravitaillements des camionneurs en essence notamment, pour les obliger à rebrousser chemin face au froid de l'hiver canadien. La partie est délicate, affirme le spécialiste : "C'est le jeu du chat et de la souris, un noyau dur de groupes d’extrême droite veut en découdre et rêve que la police les expulse pour se faire passer pour martyr."