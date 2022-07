Canadair, hélicoptères... La France est-elle assez armée pour lutter contre les feux de forêt ?

Face à la recrudescence des feux de forêt, la France est-elle assez armée ? "Dans l'absolu, si vous nous demandez de combien d'avions nous souhaiterions disposer demain, nous répondrions de façon volontairement exagérée 200 ! C'est une plus-value majeure, mais il faut tout de même préciser que nous sommes bien équipés par rapport à nos voisins européens", détaille la Sécurité civile qui poursuit : "Les Canadair utilisés en France disposent notamment de capacités d'emport et de largage supérieures à celles des avions espagnols." Si la flotte "doit être augmentée", l'organisme explique que cette évolution suit son cours : "Nous disposons notamment de 12 canadairs, de 7 bombardiers d'eau 'Dash' et de 3 avions Beechcraft, une flotte qui va évoluer avec l'apport de deux Canadair supplémentaire et d'un Dash". Sans compter "l'organisation européenne qui se renforce", avec des échanges de moyens réalisés entre pays : l'Espagne, le Portugal, l'Italie ou la Grèce sont ainsi des alliés de la France pour répondre aux défis posés par les incendies.

Le dernier point de tension potentiel pourrait concerner le personnel. La presse rapportait au printemps les inquiétudes des pilotes, qui pointaient entre autre du doigt des retards dans le versement de leurs rémunérations. Sur ce point, la Sécurité civile se réjouit d'une évolution notable, avec "la signature d'un protocole entre le ministère de l'Intérieur et les syndicats de pilotes au début du mois de juillet". Le personnel navigant a notamment obtenu que la profession soit reconnue comme étant un métier à risque à l'avenir, une de ses revendications majeures. Les sommes dues en complément des salaires et qui varient en fonction du volume d'heures passées en intervention seront quant à elles versées dans des délais plus courts. Il fallait parfois attendre de longs mois avant que les équipages n'obtiennent ces rémunérations. Ces avancées, actées avant le début de la saison estivale, ont permis de résoudre plusieurs points de tensions, ce dont témoigne la levée de préavis de grève posés il y a quelques semaines au sein de la Sécurité civile.