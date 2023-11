Canalisations : les bons gestes à respecter pour prévenir le gel

Le froid cause de gros dégâts sur nos canalisations. En cas de gel, les conduites d'eau peuvent casser, voire éclater. Pour prévenir des gros dégâts, on vous explique comment protéger vos conduites d'eau.

On a tendance à l'oublier, mais avec les vagues de froid, les canalisations de nos maisons peuvent geler. Des dégâts peuvent apparaître lorsque les températures atteignent -5 °C. En effet, les conduites d'eau peuvent geler et casser. Pour éviter de tels incidents, il est préférable de protéger les installations. On vous explique comment faire.

Bien isoler tous les tuyaux

C'est le premier geste à effectuer pour protéger les conduites d'eau. Il vous faut isoler les canalisations situées à l'extérieur de la maison. Pensez également aux tuyaux des pièces non chauffées comme un sous-sol ou un garage. Pour une bonne isolation, il est conseillé d'utiliser des plaques en polyuréthane. Vous en trouverez sous forme de manchons qui s'installent autour des tuyaux. Vous pouvez enrouler de la laine de verre ou de la laine de roche autour des canalisations. Dernière astuce : les câbles chauffant en thermoplastique. Ils se posent au-dessus de la canalisation et se branchent sur secteur. Les câbles se déclenchent dès lors que les températures sont basses.

Purger les robinets extérieurs

Les canalisations extérieures sont particulièrement sensibles au gel. Lorsque les températures sont négatives, l'eau contenue dans les tuyaux va aussi geler. Elle est plus compacte, plus volumineuse et va exercer une grosse pression sur les canalisations et les endommager. Pour éviter cela, il faut purger les robinets afin d'éviter que l'eau stagne dans le réseau de canalisation. Pour cela, on ferme le robinet de purge (celui qui alimente l'extérieur) et on ouvre le robinet extérieur afin que l'eau puisse s'évacuer. Vous pourrez l'ouvrir de nouveau quand les températures remontent.

Que faire en cas de canalisations gelées ?

Si l'eau a déjà gelé, pas de panique. Vous pouvez recourir à quelques astuces simples pour accélérer le dégel. Commencez par fermer l'arrivée d'eau pour prévenir les fuites futures. Ensuite, réchauffez les canalisations, mais aussi le raccordement à l'aide d'un sèche-cheveux. Vous pouvez aussi utiliser des serviettes chaudes à poser autour du tuyau gelé. Si cela ne suffit pas, il faudra prendre contact avec un plombier.