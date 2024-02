Caniche : tout ce que vous devez savoir avant de l'adopter

Le Caniche est très apprécié pour sa vivacité et son intelligence. De chien de chasse, il s'est imposé comme animal de compagnie en raison de son bon caractère. Attention, il faut savoir que ce chien a besoin de beaucoup d'exercice pour s'épanouir.

Au moment de l'adoption, le choix de la race mérite réflexion, car il ne faut pas se tromper et choisir le chien qui nous conviendra le mieux. Avec ses nombreuses qualités, le Caniche fait un excellent compagnon pour toute la famille. Voici tout ce qu'il faut savoir sur cette adorable petite boule de poils.

Le Caniche : un chasseur hors pair devenu un chien de salon

Le nom "caniche" vient de "cane", la femelle du canard, et l'étymologie n'est jamais un hasard. En effet, le Caniche est un chasseur de volatiles aquatiques. Il adore l'eau et ne craint pas de se mouiller les pattes pour ramener le gibier de l'étang. D'après la fiche technique de la Fédération Cynologique Internationale (FCI), il est d'origine française et descend du Barbet, une autre race de chien de chasse avec laquelle il partage de nombreuses caractéristiques.

Au XVIIIᵉ siècle, le Caniche entre dans les salons de la noblesse, où on l'apprécie pour son caractère agréable et peu farouche, son goût prononcé pour les caresses, sa fourrure bouclée et son port altier. Depuis, il s'est installé dans nos habitats et s'acclimate bien de la vie en intérieur tant qu'on s'occupe de lui. Chacun peut choisir le chien qui lui plaît, car la race se décline en quatre variétés : le grand Caniche royal, le Caniche moyen, le Caniche nain et le tout petit Caniche Toy. La morphologie reste standard, seule la taille varie.

Doté d'un bon caractère et d'une fidélité sans faille envers ses maîtres, le Caniche est facile à vivre avec les adultes, les enfants et les autres animaux du foyer. S'il n'a pas le gabarit pour vous protéger en cas d'attaque ou d'intrusion, c'est néanmoins un excellent chien d'alerte qui vous préviendra du danger par de (très) forts aboiements.

Les qualités et défauts du Caniche : pourquoi il faut vraiment s'en occuper ?

Le Caniche est un chien énergétique, vif et intelligent, qui ne demande qu'à apprendre et vous faire plaisir et non une peluche qu'on assoie élégamment sur un coussin ou à ses pieds pour la journée. Si vous le délaissez et n'appréciez pas ses qualités à leur juste valeur, vous risquez de le transformer en un animal acariâtre, agressif, jaloux, qui aboie à tout bout de champ et vous fait regretter de l'avoir adopté… Le Caniche a besoin d'exercice physique quotidien. S'il s'accommode volontiers d'une vie en appartement, il doit sortir et se dépenser plusieurs fois par jour. Infatigable, il adore jouer, courir et nager.

La race est résistante et peu sujette aux maladies, à condition d'avoir une bonne hygiène de vie en termes d'activité physique et d'alimentation équilibrée. Sa longévité est remarquable et le Caniche atteint facilement les 13 à 15 ans. Toutefois, ses oreilles tombantes le prédisposent aux otites alors, veillez toujours à en prendre soin ! Le Caniche fait partie des quelques races canines à perdre très peu de poils et n'a pas besoin d'entretien particulier, si ce n'est d'un brossage lustrant quotidien et d'un bon shampooing bimestriel. Vous avez la liberté de tailler sa fourrure selon vos envies, en coupe lion, moderne, à l'anglaise, en puppy… N'hésitez pas à faire appel à un toiletteur professionnel !